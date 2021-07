Themen Soziales, Kirche und Bürokratie Jetzt im Livestream: Kandidaten-Forum zur Esslinger OB-Wahl

Der Wahlkampf zur OB-Wahl in Esslingen am 11. Juli biegt auf die Zielgerade ein. Am Dienstagabend findet noch einmal ein Kandidaten-Forum zu den Themen Soziales, Kirche und Bürokratie statt. Eingeladen haben die evangelische und katholische Kirche sowie die Eßlinger Zeitung. Die Veranstaltung wird ab 20 Uhr im Livestream übertragen.