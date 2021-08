Fahrzeugdiebstahl in Nürtingen

1 Das Fahrzeug war auf einem Autohausgelände in der Europastraße in Nürtingen abgestellt. (Symbolbild) Foto: dpa

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht zum Mittwoch einen schwarzen Mercedes vom Gelände eines Autohauses in Nürtingen (Kreis Esslingen) gestohlen. Der Wagen hat einen Wert von etwa 35.000 Euro. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Nürtingen - Ein Unbekannter hat laut Polizeiangaben in der Nacht zum Mittwoch, zwischen 22.30 Uhr und 0.45 Uhr, einen verschlossen Mercedes-Benz CLA AMG in Schwarz entwendet, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Europastraße abgestellt war.

Täter entwendete möglicherweise auch Kennzeichen

An dem etwa 35.000 Euro teuren Fahrzeug waren keine Kennzeichen angebracht. Die Polizei vermutet, dass Der Diebstahl möglicherweise mit einer anderen Tat zusammenhängt, bei der die beiden Kennzeichen ES-HY1999 gestohlen wurden. Diese wurden nämlich in derselben Nacht von einem in der Kirchstraße geparkten Mercedes entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-0 zu melden.