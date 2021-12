Fahrzeugbrand in Reichenbach

1 Die B10 wurde während der Reinigungsarbeiten kurzzeitig vollständig gesperrt. Foto: picture alliance //Jens Büttner

Ein Fahrzeugbrand auf der B10 bei Reichenbach brachte den Verkehr am Sonntagmorgen für kurze Zeit zum Erliegen. Der Fahrer konnte das brennende Auto rechtzeitig unverletzt verlassen.















Reichenbach - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagmorgen auf der B10 ein Auto in Brand geraten. Kurz nach sieben Uhr befuhr laut Polizeibericht ein 39-Jähriger mit seinem Mercedes die Bundesstraße aus Richtung Göppingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart, als der Motorraum des Wagens plötzlich Feuer fing.

Kurz vor dem Plochinger Dreieck auf der Abfahrt zur B313 konnte der Mann sein Fahrzeug zum Stehen bringen und es unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Reichenbach, die mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten angerückt war, löschte das Auto, das zwischenzeitlich in Vollbrand stand, ab.

Zur Reinigung der Fahrbahn, die aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und Löschmittel stark verschmutzt war, kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei Deizisau vor Ort. Die B10 wurde während der Reinigungsarbeiten für kurze Zeit vollständig gesperrt. Der ausgebrannte Mercedes wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.