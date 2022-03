1 Die Feuerwehr hatte die Situation rasch im Griff und konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Robert Michael

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Fahrzeugbrand in Oberesslingen, das von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Verletzt wurde dabei niemand.















In der Friedrich-Ebert-Straße in Oberesslingen ist am Mittwochnachmittag, gegen 17.30 Uhr, ein geparktes Fahrzeug in Brand geraten. Beim Eintreffen der Polizei waren im Bereich der Motorhaube bereits eine Rauchsäule sowie Flammen zu sehen. Die alarmierte Feuerwehr hatte die Situation rasch im Griff und den Brand gelöscht. Durch die Hitzeentwicklung war laut Polizeiangaben auch eine Schaufensterscheibe beschädigt worden. Verletzt wurde niemand. Den derzeitigen Ermittlungen der Polizei zufolge könnte das Feuer durch einen gefüllten Aschenbecher verursacht worden sein, der von einem Fenstersims auf das geparkte Fahrzeug gefallen war.