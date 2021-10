1 Bei dem Brand wurde niemand verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Angelika Warmuth

In Neuffen (Kreis Esslingen) ist am Freitagnachmittag ein alter Mercedes Benz C-Klasse während der Fahrt in Brand geraten. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt.















Neuffen - Wirtschaftlicher Totalschaden ist bei einem Brand an einem 24 Jahre alten Auto am Freitagmittag entstanden. Ein 70-Jähriger war mit seiner Mercedes Benz C-Klasse gegen 12.20 Uhr in der Stuttgarter Straße auf Höhe des Lindenplatzes unterwegs. Vermutlich geriet der Wagen aufgrund eines technischen Defekts während der Fahrt in Brand. Das brennende Fahrzeug konnte von Passanten und der sofort verständigten Feuerwehr gelöscht werden. Das Auto musste im Anschluss abgeschleppt werden.