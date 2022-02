Fahrzeugbrand in Kirchheim

1 In Kirchheim unter Teck fing ein Fahrzeug an zu brennen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Am Freitagnachmittag fing in Kirchheim unter Teck ein Fahrzeug während der Fahrt an zu brennen. Niemand wurde dabei verletzt.















Link kopiert

Am Freitagnachmittag dürfte ein technischer Defekt die Ursache für den Brand eines Pkws in der Schlierbacher Straße in Kirchheim unter Teck gewesen sein. Gegen 17.45 Uhr bemerkten der Fahrer und Mitfahrer, während der Fahrt, das Feuer. Sie konnten das Fahrzeug im Bereich einer Waschanlage abstellen und es unverletzt verlassen.



Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Pkw bereits im Vollbrand und zündete eine nahegelegene Hecke mit an. Durch die Feuerwehr Kirchheim konnte das Feuer allerdings zügig gelöscht werden, hierfür musste nur für die Dauer der Löscharbeiten der Wangerhaldenweg gesperrt werden. Der Sachschaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf circa 2.000 Euro, der Schaden der durch den Brand beschädigten Asphaltfläche ist derzeit noch nicht bekannt.