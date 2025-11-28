Fahrzeugbrand in Esslingen: Feuerwehr löscht brennendes Auto auf Sirnauer Brücke

1 Die Feuerwehr löschte das brennende Auto. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Fotostand

Auf der Sirnauer Brücke in Esslingen hat am Donnerstagnachmittag ein Auto gebrannt. Wie es dazu kam ist unklar, die Feuerwehr griff ein.











﻿ Ein BMW hat am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der Sirnauer Brücke in Esslingen Feuer gefangen, wie die Polizei berichtet. Das Auto stand auf der Linksabbiegespur in Richtung eines Möbelhauses und brannte komplett.

Zeugen meldeten das Feuer und haben dann erste Löschversuche unternommen, bevor die Feuerwehr eingriff und den Brand löschen konnte. Die Polizei sperrte die Spur, verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der BMWwurde nach dem Einsatz abgeschleppt.