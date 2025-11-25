Fahrzeugbrand bei Frickenhausen: Wohnmobil fängt an zu brennen – Senior verletzt in Klinik

1 Die Feuerwehr löschte noch die Reste des Brandes, der Senior kam in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Bei Frickenhausen (Kreis Esslingen) hat am Montag während der Fahrt ein Wohnmobil plötzlich zu brennen angefangen. Ein Sanitäter, der zufällig vorbei kam, verhinderte wohl Schlimmeres.











﻿ Ein brennendes Wohnmobil hat am Montagmittag am Ortseingang von Frickenhausen (Kreis Esslingen) für Aufregung gesorgt und einen Einsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Ein 73-Jähriger war kurz nach 12 Uhr mit seinem rund 40 Jahre alten Wohnmobil von Tischardt in Richtung Frickenhausen unterwegs, als im Inneren des Fahrzeugs aus ungeklärter Ursache Feuer entstand, berichtet die Polizei.

Der Fahrer hielt sofort an und stieg aus, während eine zufällig vorbeikommende Rettungswagen-Besatzung die Flammen bemerkte.

Ein Sanitäter bekämpfte die Flammen mit einem Feuerlöscher und verhinderte damit wohl noch größeren Schaden. Die Feuerwehr kam mit zehn Kräften und zwei Fahrzeugen und führte Nachlöscharbeiten durch. Der verletzte Senior wurde im Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Das Wohnmobil wurde abgeschleppt, und die Beamten prüften die Schadenshöhe und die Ursache des Feuers.