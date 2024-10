Fahrzeugbrand bei Esslingen: Transporter fängt Feuer auf B 10 – Straße zwischenzeitlich gesperrt

1 Die Feuerwehr konnte den Brand im Transporter löschen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Ein Fahrer eines Transporters bemerkt auf der B 10 bei Esslingen, dass seine Motorkontrollleuchte aufleuchtet. Wenig später steht der Transporter in Flammen. Der Fahrer hat offenbar Glück.











Ein VW Crafter ist am Montagvormittag auf der B 10 auf Höhe Esslingen in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, war der Fahrer des Transporters gegen 11.50 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Ulm unterwegs, als vor der Ausfahrt Pliensauvorstadt seine Motorkontrollleuchte aufleuchtete.

Der Fahrer hielt auf dem Standstreifen, dort fing der Transport Feuer. Grund dafür war laut Polizei offenbar ein technischer Defekt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen.

B 10 zwischenzeitlich gesperrt

Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge niemand. Im Zuge der Einsatz- und Löschmaßnahmen musste die Richtungsfahrbahn der B 10 gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Mettingen ausgeleitet.

Gegen 13.50 Uhr konnte er einspurig vorbeigeleitet werden. Für die Reinigung der Fahrbahn war laut Polizei eine Spezialmaschine erforderlich.