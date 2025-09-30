Fahrzeugbrand auf Bundesstraße: Auto brennt auf B465 bei Dettingen – Zeugen helfen mit Feuerlöscher

1 Zeugen hatten den Brand bereits gelöscht, bevor die Feuerwehr eintraf. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa

Während der Fahrt auf der B465 ist am Montag bei Dettingen (Kreis Esslingen) ein Auto in Brand geraten. Die Feuerwehr rückte aus.











﻿Während der Fahrt auf der B 465 schlug einer Autofahrerin am Montag plötzlich Brandgeruch aus dem Motorraum entgegen. Wie die Polizei berichtet, stellte sie ihr Auto daraufhin rasch ab und bemerkte dann Flammen im Motorraum.

Der Vorfall passierte gegen 13.40 Uhr bei Dettingen. Ein anderer Autofahrer hielt ebenfalls an und konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Dennoch musste der Pkw der Frau abgeschleppt werden, wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar.