Fahrzeug ohne Kennzeichen: Dreiste Diebe kamen in der Nacht

In Neckartenzlingen hat ein Verbrecher auf skrupellose Weise ein Auto geklaut. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Ein dreister Dieb war in Neckartenzlingen am Werk: Er hat nach Polizeiangaben einen silbergrauen BMW direkt von einer Verkaufsfläche in der Stuttgarter Straße gestohlen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 20 und 9 Uhr schlug der Täter zu. Er zertrümmerte eine Seitenscheibe des Wagens und fuhr mit dem Pkw davon. Dass keine Kennzeichen an dem zum Verkauf stehenden Fahrzeug angebracht waren, schien den Autodieb dabei nicht zu stören. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen aufgenommen.