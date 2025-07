Fahrt von Stuttgart: Schlägerei im Zug bei Esslingen – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei sucht nach dem Vorfall Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Nach einer Auseinandersetzung in einem Zug zwischen Stuttgart und Esslingen sucht die Polizei Zeugen. Drei junge Männer waren handgreiflich geworden.











In der Nacht auf Mittwoch hat sich in einem Metropolexpress ein Streit zwischen drei Männern entwickelt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 1 Uhr in einem Zug in Richtung Esslingen.

Nach Angaben der Bundespolizei kam es zunächst zu einem Wortgefecht zwischen einem 22-Jährigen und zwei Männern im Alter von 23 und 26 Jahren. Aus dem Streit entstand eine körperliche Auseinandersetzung, bei der niemand verletzt wurde.

Die alarmierten Beamten trafen den 22-Jährigen beim Halt des Zuges in Esslingen an. Die beiden anderen Männer verließen den Zug unerkannt, konnten aber später im Stadtgebiet von Esslingen durch die Landespolizei gestellt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen. Die Bundespolizei bittet Zeugen, sich unter 07 11 / 87 03 50 zu melden.