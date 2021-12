1 Eine ausgeschilderte Fahrradzone soll das Radfahren im Bereich von Gartenstadt und Breslauer Straße sicherer machen und ermuntern, häufiger Foto:

Mit der Umwandlung der Hindenburgstraße in eine Fahrradstraße hat die Stadt Esslingen bereits ein Zeichen gesetzt – nun soll in Oberesslingen ein weiteres folgen: Die gesamte Gartenstadt und die Breslauer Straße mit Nebenstraßen werden zur Fahrradzone erklärt.















Esslingen - Wenn die Mobilitätswende gelingen soll, müssen möglichst viele Autofahrerinnen und Autofahrer auf Bus und Bahn umsteigen – oder aufs Fahrrad. Doch dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Schon lange wird beklagt, dass Esslingen beim Radfahrverkehr noch Luft nach oben habe. In der Hindenburgstraße, die zur längsten Fahrradstraße in Süddeutschland geworden ist, hat die Stadt bereits ein Zeichen gesetzt. Nun soll der nächste Schritt folgen, wenn die gesamte Gartenstadt und die Breslauer Straße mit Nebenstraßen zur Fahrradzone erklärt werden. Dort soll das Radeln sicherer und attraktiver werden, damit mehr Menschen den Umstieg wagen. In einer digitalen Informationsveranstaltung hat die Stadtverwaltung nun ihre Pläne, die schon in Kürze umgesetzt werden sollen, näher erläutert. Die Resonanz war groß, die Diskussion mit den Bürgerinnen und Bürgern war lebhaft. Hinterher begrüßten fast alle der rund 50 Teilnehmer die Pläne.