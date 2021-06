Fahrradunfall in Wolfschlugen

1 Laut Polizei erlitt die 31-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen. (Symbolfoto) Foto: picture alliance / Nicolas Armer/Nicolas Armer

Laut Polizei hat es am Donnerstagabend auf der Nürtinger Straße einen Fahrradunfall gegeben. Eine Fahrradfahrerin wurde schwer verletzt.

Wolfschlugen - Eine Radfahrerin ist laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der Nürtinger Straße so schwer verletzt worden, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Ein 48-Jähriger war kurz nach 20 Uhr mit seinem Smart auf der Nürtinger Straße in ortsauswärtiger Richtung unterwegs und wollte auf Höhe der Klingenstraße nach links abbiegen. Dabei kollidierte er mit der entgegenkommenden, 31 Jahre alten Radfahrerin, woraufhin diese stürzte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.500 Euro.