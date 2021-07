1 Auf dem Neckartalradweg bei Pliezhausen sind am Sonntag zwei Fahrradfahrer zusammen gestoßen, beide Fahrradfahrer wurden nur leicht verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Auf dem Neckartalradweg bei Pliezhausen (Kreis Esslingen) sind am Sonntag zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Die Fahrradfahrer kamen mit leichten Verletzungen davon, an den Fahrrädern entstand ein höherer Schaden.

Pliezhausen - Am Sonntagvormittag sind auf dem Neckartalradweg zwei Fahrradfahrer zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 9:40 Uhr. Ein 63-jähriger Tourenradfahrer war in einer kleinen Gruppe mit anderen Radfahrern von Altenburg kommend in Richtung Pliezhausen unterwegs. Wegen einer Verunreinigung auf dem Radweg fuhr er am linken Fahrbahnrand.

Als er einen entgegenkommenden 35-jährigen Rennradfahrer bemerkte wollte der 63-Jährige nach rechts ausweichen, verlor aber aufgrund der Verunreinigung die Kontrolle über sein Fahrrad. Er geriet mit seinem Tourenrad ins Rutschen und prallte daraufhin gegen das Rennrad des 35-Jährigen. Beide Fahrradfahrer stürzten zu Boden und zogen sich leichte Verletzungen zu. Eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. An den Fahrrädern entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von knapp 2.000 Euro.