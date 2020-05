1 Der Mann verlor auf seinem Rad das Gleichgewicht und stürzte. Foto: picture alliance/dpa/Frank Rumpenhorst

Ostfildern - Ein Unfall mit einem Rennrad hat sich laut Polizei am Sonntagnachmittag in Scharnhausen ereignet. Dabei stürzte ein 38-jähriger Mann um 16.30 Uhr von seinem Rennrad, als er die Nellinger Straße in Richtung Ortsmitte fuhr. Kurz vor dem Sturz geriet die Fahrradkette des Mannes aus der Verankerung und der 38-Jährige verlor das Gleichgewicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann in das Krankenhaus.