1 Der 47-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Boris Roessler

Leichte Verletzungen hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Rosenstraße in Nürtingen zugezogen. Der 47-Jährige war dort kurz nach 19 Uhr mit seinem Mountainbike unterwegs, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein in einer Grundstückseinfahrt geparktes Auto. Der Radfahrer wurde zur weiteren Untersuchung und Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto laut entstand Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1 500 Euro.