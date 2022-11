1 Nach der Erstversorgung wurde das Mädchen in eine Klinik gebracht. Foto: dpa/Marcel Kusch

Ohne Helm fuhr eine 13-Jährige Montagmorgen laut Polizeiangaben wohl über eine rote Ampel in Nürtingen (Kreis Esslingen) und prallte gegen ein Auto. Wie schwer sie verletzt ist, ist noch unklar.















Link kopiert

Eine 13-jährige Radfahrerin ist laut Polizeiangaben bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Tiefenbachstraße in Nürtingen verletzt worden.

Das Mädchen sei gegen 7.30 Uhr in der Lindenbadstraße in Richtung Tiefenbachstraße unterwegs gewesen und habe diese an der dortigen Ampelanlage überqueren wollen. Dabei sei die 13-Jährige, nach Zeugenangaben ohne die rote Ampel zu beachten, in die Tiefenbadstraße eingefahren. Dort prallte sie wohl gegen die Fahrerseite eines Autos eines 68-Jährigen, der die Tiefenbachstraße entlangfuhr. Laut Polizei wurde das Mädchen, das wohl keinen Helm getragen hat, mit Verletzungen noch unklaren Ausmaßes nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert.