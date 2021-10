1 Der Pedelec-Fahrer wurde nach dem Sturz ins Krankenhaus gebracht (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

In Lenningen (Kreis Esslingen) ist ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer gestürzt. Der Unfall war selbst verschuldet.















Lenningen - Bei einem selbst verschuldeten Sturz mit dem Pedelec hat sich ein 81-Jähriger so stark verletzt, dass er zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Nach Angaben der Polizei stürzte der Pedelec-Fahrer am Samstag gegen 13:30 Uhr als er auf einem Feldweg in der Verlängerung der Alten Oberlenninger Steige in Richtung Krebsstein unterwegs war. Den Schaden am Pedelec schätzt die Polizei auf etwa 100 Euro.