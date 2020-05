1 Ein Radfahrer ist über eine rote Ampel gefahren. Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

An einer Kreuzung ist ein 23-jähriger Radfahrer mit einem Auto kollidiert und hat sich leichte Verletzungen zugezogen.

Esslingen - Ein 23-jähriger Radfahrer hat sich laut Polizei bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend leicht verletzt, weil er bei Rotlicht in eine Kreuzung gefahren ist. Der Unfall hat sich kurz vor 20 Uhr ereignet. Der Radfahrer ist mit seinem Mountainbike in Esslingen die Katharinenstraße in Richtung Neckarstraße gefahren. Dort ist er trotz Rotlicht über die Ampelkreuzung gefahren und dabei mit einem, bei grün von der Neckarstraße nach links in die Katharinenstraße abbiegenden Mercedes eines 19-Jährigen kollidiert. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1500 Euro.