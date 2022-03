TV-Beitrag über Angelina Haug Diese Reaktionen bekam die Esslinger Tiny-House-Pionierin

Die Esslingerin Angelina Haug setzt sich für neue Wohnformen ein und will Tiny-Houses unter anderem auf Garagen errichten. Durch einen Fernsehbeitrag in der ZDF-Reihe „37 Grad“ wurde sie jüngst bundesweit bekannt. So reagierten die Zuschauer.