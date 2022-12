1 Die verletzte Fahrradfahrerin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolfoto Foto: picture alliance/dpa/Uli Deck

In Esslingen übersieht am Dienstagnachmittag ein 53-jähriger Autofahrer beim Anfahren eine Radfahrerin. Die 28-Jährige verliert dabei die Kontrolle über ihr Pedelec.















Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Esslingen erlitten.

Nach Angaben der Polizei fuhr ein 53-jähriger Autofahrer gegen 16 Uhr von der Zeppelinstraße auf die Sirnauer Brücke und hielt an der dortigen Stoppstelle zunächst an. Beim Anfahren übersah er offenbar eine von links kommende 28-Jährige Radfahrerin auf einem Pedelec. Als die Frau versuchte auszuweichen, verlor sie die Kontrolle über ihr Pedelec und stürzte zu Boden. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Ob es auch zu einer Kollision mit dem Auto kam, steht noch nicht fest. Den entstandenen Schaden am Pedelec schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.