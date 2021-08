Fahrradunfall in Deizisau

1 Die 55-jährige Radlerin stürzte durch den Zusammenstoß auf den Asphalt. Foto: dpa

Am Freitagnachmittag wurde eine 55-jährige Frau auf ihrem Fahrrad von einem Pkw Fahrer übersehen und angefahren. Mit leichten Verletzungen wurde sie dann in eine Klinik gebracht.

Deizisau - Auf dem Radweg, der sich parallel zur Plochinger Straße in Deizisau befindet, fuhr laut polizeilichen Angaben eine 55-jährige Frau am Freitagnachmittag mit ihrem Fahrrad Richtung Plochingen. Zur selben Zeit wollte ein 23-jähriger Pkw-Fahrer von der Blumenstraße in die Plochinger Straße einbiegen und übersah dabei die Radfahrerin, welche er dadurch anfuhr.



Die 55-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf circa 600 Euro.