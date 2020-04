1 Der Radfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Marcel Kusch

Am Sonntagnachmittag hat die Bergwacht einen in Beuren gestürzten Radfahrer gerettet. Der 37-Jährige wurde daraufhin in eine Klinik gebracht.

Beuren - Ein 37-jähriger Radfahrer ist am Sonntagnachmittag während einer Tour zur Burg Hohenneuffen in Beuren gestürzt. Gegen 13.30 Uhr fuhr der Mann auf einem ansteigenden Wanderweg in Richtung der Burg. Wegen größerer Steine auf der Strecke hielt er zunächst an, verfing sich dann aber an einem seiner Pedale und stürzte – anschließend rollte er einen kleinen Hügel hinunter. Die Bergwacht rettete ihn, der Rettungsdienst brachte den Mann vorsorglich in eine Klinik. Aus dieser wurde der nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag wieder entlassen.