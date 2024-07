Fahrradstraße in Leinfelden-Echterdingen: Radfahrer bekommen vorübergehend Vorfahrt

Fahrradstraße in Leinfelden-Echterdingen

1 Auf einer Fahrradstraße dürfen Radfahrer ausdrücklich mittig und sogar nebeneinander fahren. Foto: /Philipp Braitinger

In Leinfelden-Echterdingen wird in den kommenden Wochen die Goldäckerstraße zur Fahrradstraße umgewandelt – zumindest testweise. Unter den Gemeinderäten gibt es Bedenken.











Das Ziel ist klar: Das Fahrradfahren soll sicherer und attraktiver werden. Dafür wurde im September 2022 ein umfangreiches Radverkehrskonzept vom Gemeinderat verabschiedet. In dem Konzept wird unter anderem vorgeschlagen, einen Teil der Goldäckerstraße in Echterdingen zu einer Fahrradstraße zu machen. Im Technischen Ausschuss machten sowohl die Freien Wähler/FDP als auch die CDU am Dienstagabend ihre Bedenken gegen den Verwaltungsvorschlag deutlich.