1 Neue Zebrastreifen gab es in der Hindenburgstraße schon im vergangenen Herbst. Jetzt kommen noch Schilder dazu, die Autofahrer stärker auf die besondere Fahrradsituation hinweisen sollen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Hindenburgstraße gehört zu den wichtigen Verbindungen vom Zentrum nach Oberesslingen. Es ist eine Straße, auf der Fahrradfahrer Vorrang haben. Das soll jetzt deutlicher erkennbar werden für Autofahrer. Außerdem kündigt die Stadt ein umfangreiches Paket an, dass auf den wachsenden Radfahrerverkehr reagiert.

Esslingen - Die Idee ist schön, die Praxis hinkt aber hinterher: Die Hindenburgstraße ist der zentrale Weg für Fahrradfahrer von der Esslinger Innenstadt nach Oberesslingen. Die beiden größten Stadtteile Esslingens machen fast ein Drittel der gesamten Stadtbevölkerung aus. Wenn also die Autos fast parallel über die Ulmer Straße an der Bahnlinie entlang rauschen, nehmen Fahrradfahrer jenen Weg, der extra für sie geschaffen wurde und auch so heißt: Fahrradstraße. Dort haben sie in vielerlei Hinsicht Vorrechte gegenüber Autofahrern, die hier besonders rücksichtsvoll sein sollten. Doch immer wieder kommt die Kritik gegenüber Autofahrern auf, sie würden sich nicht darum scheren. Vielleicht, weil sie es nicht besser wissen? Jetzt hat die Stadt beschlossen, dass die Fahrradstraße als solche deutlicher markiert werden soll. Das Land Baden-Württemberg fördert die Aufwertung mit 150.000 Euro, wie aus der Stadtverwaltung zu hören ist. Insgesamt rechnet die Stadtverwaltung mit Kosten in Höhe von rund 350.000 Euro.