2 Fahrrad und Auto – eine nicht immer leichte Beziehung. Foto: dpa/Alexander Heinl

Esslingen will raus aus der Fahrrad-Lethargie und den Anschluss an andere Fahrradstädte in Baden-Württemberg schaffen. Mit einem großen Millionenpaket macht sich sich die größte Stadt im Landkreis auf den Weg.

Esslingen - Bürgermeister Wilfried Wallbrecht wirkt fast etwas verlegen. Vor einem knappen Dutzend Gemeinderäte räumt er ein, dass in den vergangenen Jahren nicht so viel passiert sei in Sachen Fahrradstadt. Das habe etwas mit der Personalsituation zu tun gehabt. Aber jetzt soll sich das ändern.