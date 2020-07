1 Esslingen verbessert die Infrastruktur für Radler. Foto: Bulgrin

Esslingen investiert viel Geld in Fahrradwege und Radzonen.

Esslingen - Bis 2023 will die Stadt Esslingen 3,6 Mio. Euro in die Radinfrastruktur investieren. Die ersten beiden Ausbaustufen hat der Mobilitätsausschuss am Mittwochsbend beschlossen. Dazu gehören Fahrradzonen in Oberesslingen und Zell, mehrere Fahrradstraßen, Schutzstreifen, Stellplätze und eine Mobilitätszentrale am alten ZOB.