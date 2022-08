3 Die Fahrradmesse Expo Tour auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Samstag gibt es bereits einen Vorgeschmack auf Sonntag, wenn die Deutschlandtour in Stuttgart ihr Ende findet. Die mobile Fahrradmesse Expo Tour präsentiert Neuheiten rund um Fahrradbekleidung und Zubehör.















Link kopiert

Ein Hauch von Tour de France weht an diesem Wochenende durch Stuttgart, denn die Deutschlandtour macht an ihrem finalen Tag am Sonntag Station in der Landeshauptstadt.

Einen ersten Vorgeschmack gibt es schon an diesem Samstag, denn die mobile Fahrradmesse Expo Tour präsentierte sich ab dem frühen Nachmittag schon in der Innenstadt. Unten in der Königstraße hatte sich vor dem Treppenaufgang zum Kleinen Schlossplatz eine sehr lange Schlange gebildet, denn oben konnten sich die Teilnehmenden der „Weinbergrunde (57 Kilometer) und der langen „Durch die Region Stuttgart“ (116 Kilometer) ihre Startnummern und sonstiges Equipment in einem schwarzen Beutel abholen.

Radklamotten und Fahrradzubehör

Viel Geduld benötigte dabei auch Philipp (39) aus Winnenden, der auf dem langen Kurs am Sonntag ab 9.15 Uhr an den Start gehen wird. „Ich will Spaß haben und hoffe auf trockenes Wetter“, sagt der ambitionierte Hobbysportler, der sich an einem Nudelstand noch mit den entsprechenden Kohlehydraten für das Rennen versorgt. Daneben gibt es Stände mit Radklamotten oder Fahrradzubehör. „So wie die Räder immer leichter werden und es immer neue Kreationen gibt, entwickelt sich auch die Kleidung weiter“, sagt Michael Schmidt von prologcyclingwear und zeigt einem Kunden eine hauchdünne Regenjacke.

Auf Fahrradzubehör spezialisiert ist die Firma SKS aus Sundern, die 90 Prozent ihrer Produkte selbst herstellt und deshalb auch nicht unter unterbrochenen Lieferketten leidet. Sehr gefragt ist die Handysteckhalterung, die am Lenker angebracht werden kann und durch die leistungsstarke Powerbank (5000 Milli-Amperestunden) während des Fahrens geladen werden kann.

Wer auf der Suche nach einer neuen Radtour ist, wird am Thüringen-Stand fündig, denn auf dem Radfernweg kann man die kulturell attraktiven Städte wie Weimar, Eisenach oder Erfurt erkunden. Die Expo Tour ist auch am Sonntag noch vor Ort.