1 Ausschließlich für Radler gedachte Spuren wie hier in Göppingen können den Anreiz zum Umstieg auf den Drahtesel erhöhen. Foto: Staufenpress

Thomas Gotthardt vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub zeigt in Süßen, wie das mit dem Stadtverkehr und den Fahrrädern funktionieren kann und warum die Niederländer das so erfolgreich machen.















Es ist ja nicht so, dass das Thema Mobilität und Stadtverkehr in Deutschland und im Filstal nicht auf der Agenda steht. Die Frage ist vielmehr, was man damit macht und vor allem: wann man damit anfängt. Wie das mit dem Stadtverkehr mit immer weniger Autos und mehr Fahrrädern geht, das hat Thomas Gotthardt vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) am Montagabend in der Süßener Kulturhalle gezeigt. „Vorbild Amsterdam. Wie wird Süßen zur Fahrradstadt“, heißt sein Vortrag, und damit ist klar, wo die Beispiele herkommen, die er zeigt: aus den Niederlanden. Dort ist Gotthardt auch beruflich oft unterwegs und sieht seit Jahren, dass die Städte von immer mehr Verkehr mit dem Rad und immer weniger mit dem Auto enorm profitieren.