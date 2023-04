1 Die Organisatoren der Critical Mass: Friederike Klebes (links) und Michael Werner (rechts) vom örtlichen ADFC sowie der Grünen-Stadtrat Kai Schubert (Mitte). Foto: /Caroline Holowiecki

Für den 28. April haben der örtliche ADFC und die Grünen im Gemeinderat einen Fahrradaufzug organisiert. Ums Radeln in der Stadt könnte es nach ihrem Geschmack besser bestellt sein















Typischer Feierabendverkehr. Durch den Scharnhauser Park schieben sich die Pkw-Kolonnen. Rund um den Kreisel heißt es bremsen, anfahren, bremsen. Ginge es nach Friederike Klebes und Michael Werner vom örtlichen ADFC sowie dem Grünen-Stadtrat Kai Schubert, wäre die Sache klar. Dann gäbe es deutlich weniger Autos und mehr Fahrräder in der Stadt. Das Trio ist sich einig: Ohne das Fahrrad gelingt die Verkehrswende nicht.

Mehr Tempo bei der Mobilitätswende angemahnt

Damit das Rad weniger als Freizeitgerät und mehr als Verkehrsmittel wahrgenommen wird, wird am Freitag, 28. April, die erste Critical Mass in Ostfildern ausgerichtet, eine gemeinsame Radelausfahrt durch die Stadt. „Mit jeder Menge Freude nutzen wir die Straßen und feiern das Fahrrad als Alternative zu rasenden, lauten, stinkenden und platzfressenden Autos“, heißt es auf der Homepage des ADFC Ostfildern, der die Veranstaltung gemeinsam mit Mitgliedern der Grünen-Fraktion im Gemeinderat organisiert hat. „Die Vorteile fahrradfreundlicher Kommunen sind bekannt, es wird Zeit, dass die Umsetzung an Fahrt gewinnt“, liest man weiter.

Aus Sicht der Akteure gibt es in Ostfildern viel Nachholbedarf. Größtes Manko: das Fehlen ausgewiesener Radwege. Im Stadtgebiet sei man mit dem Fahrrad in der Regel auf gemeinsamen Fuß-Radwegen oder auf landwirtschaftlichen Routen unterwegs. „Die Stadt führt Radfahrer am liebsten über Feldwege“, sagt das ADFC-Vorstandsmitglied Michael Werner. Auch Schutzstreifen, wie es sie etwa in Ruit gibt, seien keine echte Alternative. „Im Stau werden sie zugestellt, und wenn kein Stau ist, wird man eng überholt“, sagt er. Hinzu komme, dass gerade im Winter die Schutzstreifen voller Schnee geschippt würden, ergänzt Friederike Klebes, die Sprecherin des ADFC-Ortsverbands und Referentin des -Kreisvorstands. Eine politische Dimension soll die Critical Mass ebenfalls haben. „Wir warten seit Jahren auf ein Mobilitätskonzept“, sagt Kai Schubert. Auch in puncto Infos zur Radschnellverbindung gehe es ihm zu langsam voran, „wir fragen uns, wann das drankommt“.

Laut einem Fahrradblog stammt die Critical-Mass-Bewegung aus den USA. In San Francisco fand demnach 1992 zum ersten Mal eine solche Veranstaltung statt. Ziele: auf die Belange Radfahrender aufmerksam machen und um Rücksichtnahme werben. Im Kreis Esslingen gibt es die Treffen laut Michael Werner in Esslingen, in Kirchheim und Nürtingen. Besonders groß ist überdies jenes in Stuttgart. In Ostfildern gab es bislang nur die Kidical Mass, quasi den Kids-Ableger, um auf die Bedürfnisse von Kindern in der Stadt im Allgemeinen und im Straßenverkehr im Speziellen hinzuweisen. Dreimal fand das bislang statt, zuletzt im Herbst. Die Critical Mass soll künftig zum Dauerbrenner in der Stadt werden. Geliebäugelt wird mit jedem vierten Freitag im Monat.

Möglichst alle Teile der Bevölkerung sollen erreicht werden

Die Premiere soll am 28. April um 18 Uhr am Stadthaus im Scharnhauser Park starten. Von dort soll der angemeldete Fahrradaufzug etwa 20 Kilometer weit durch die Parksiedlung und Ruit nach Kemnat, dann zurück nach Ruit und über den Scharnhauser Park schließlich nach Nellingen führen. Dass Scharnhausen als einziger Ortsteil ausgelassen wird, nehmen die Organisatoren in Kauf, um Steigungen zu reduzieren und somit auch ungeübte Radler und Familien anzusprechen, erklärt Kai Schubert. Friederike Klebes betont: „Wir als ADFC wollen die Vielfalt der Bevölkerung erreichen.“

Für Sonntag, 7. Mai, laden die Esslinger Verbände des Verkehrsclub Deutschland (VCD) und des ADFC zu einer Kidical Mass. Um 15 Uhr geht es in einer Rundtour für die ganze Familie vom Marktplatz aus durch die Stadt zum Maillepark. Die Strecke ist etwa acht Kilometer lang und wird von der Polizei begleitet.