Fahrradfahren in Nürtingen

1 Seit vergangenem Sommer haben Radler in der Sigmaringer Straße Vorrang. Foto: Ines Rudel

Nach dem gelungenen Verkehrsversuch in der Sigmaringer Straße soll nun der Abschnitt der Mühlstraße bis zum Sportgelände Neckarau speziell markiert werden.















Ein weißes Fahrrad in einem blauen Kreis: Dieses Verkehrszeichen und ein entsprechendes Piktogramm auf dem Asphalt weisen die Sigmaringer Straße in Nürtingen als Fahrradstraße aus. Besonders ins Auge stechen die großflächigen roten Markierungen an den Einmündungen. Das alles soll signalisieren: Hier haben Radfahrende grundsätzlich Vorrang vor dem motorisierten Verkehr.