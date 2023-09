1 In der Grünen Mitte Ruits radeln Klaus und Waltraud Reichert auf dem Tandem. Foto: Roberto Bulgrin

Ältere Menschen sollen „den Wind in den Haaren spüren“, sagt Klaus Reichert. Mit dem Paralleltandem bietet er begleitete Radfahrten an. Das Angebot des ADFC kommt gut an.











Die 90-jährige Seniorin strahlt, als sie mit dem Paralleltandem in den Rosengarten auf den Traumfeldern im Scharnhauser Park einbiegt. Rote und gelbe Blüten duften. Klaus Reichert, langjähriger Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Ostfildern, lenkt das Pedelec souverän durch den Park. Der kleine Elektromotor macht die Fortbewegung mit dem speziellen Dreirad zwar leichter. Dennoch muss der 79-Jährige auf der Fahrt ganz schön in die Pedale treten.