Fahrplanwechsel der Bahn: Neue Verbindung: In Rekordzeit mit dem ICE von Stuttgart nach Berlin

Neue Verbindung: In Rekordzeit mit dem ICE von Stuttgart nach Berlin

1 Ein ICE der neuesten Generation in Thüringen auf der Schnellfahrstrecke Richtung Berlin – solche Züge könnten auch die Route nach Stuttgart bedienen. Foto: Deutsche Bahn AG

Noch will es die Deutsche Bahn nicht offiziell bestätigen: Aber ab dem Fahrplanwechsel im Dezember wird eine ICE-Verbindung die Fahrzeit in die Hauptstadt drastisch verkürzen.











Vom kommenden Fahrplanwechsel am 14. Dezember an wird ein ICE von Stuttgart aus einen ganz neuen Weg nach Berlin nehmen – und die bisherige Fahrzeit um mehr als eine Stunde unterbieten. Statt wie bisher in etwa 5 Stunden und 45 Minuten über Frankfurt zu fahren, nimmt der neue Zug erstmals die direktere Route über Nürnberg und spart so eine Stunde.