Fahrlehrer hielt es für normal: Zickzackfahrender Fahrschüler mit 1,3 Promille gestoppt

1 Ein Fahrschüler tritt betrunken zu einer Fahrstunde in Haselünne an und wird von der Polizei gestoppt. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa

Dass Fahrschüler manchmal etwas unsicher fahren, ist nicht ungewöhnlich. Im Landkreis Emsland ist der Grund für die gefährliche Fahrweise eines Fahrschülers jedoch nicht seine fehlende Erfahrung.











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Haselünne - Ein Fahrschüler ist mit fast 1,3 Promille am Steuer während einer Fahrstunde von der Polizei im Landkreis Emsland gestoppt worden. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der Fahrschulwagen in Schlangenlinien fuhr, mehrfach fast in den Gegenverkehr geriet und fast eine Verkehrsinsel touchierte, teilte die Polizei mit. Er verständigte daraufhin die Polizei.

Bei einer Kontrolle in Haselünne ergab ein Atemalkoholtest bei dem Fahrschüler einen Wert von 1,29 Promille. Der Fahrlehrer habe laut Polizei angenommen, dass sein 28 Jahre alter Schüler nur unsicher beim Fahren sei. Gegen beide wurde Mitte der vergangenen Woche ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei informierte erst jetzt über den Fall.