Prozess gegen Inspekteur der Polizei Was zeigen die Videos aus der Eckkneipe?

Was geschah in der Eckkneipe? Das soll im Prozess gegen den höchstrangigen Polizisten des Landes geklärt werden. Über einen Teil des Abends, an dem es zu einem Übergriff auf eine Polizistin gekommen sein soll, gibt ein Überwachungsvideo Aufschluss.