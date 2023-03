1 Sechs Passagiere wurden verletzt, zwei mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Thomas Bartilla

Sechs Fahrgäste eines Linienbusses sind in Esslingen verletzt worden. Der Busfahrer hatte abrupt bremsen müssen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.















Sechs Passagiere eines Linienbusses in Esslingen haben sich am Montag verletzt, weil der Fahrer abrupt bremsen musste. Wie die Polizei berichtet, war Auslöser ein Vorfall im Bereich der Bushaltestelle Schelztor. Eine 28-Jährige befuhr gegen 10.15 Uhr mit ihrem Auto die Berliner Straße in Richtung Bahnhof. Ohne den Linienbus, der von der Haltestelle losgefahren war, zu beachten, sei sie nach rechts in den Lohwasen abgebogen. Um eine Kollision zu vermeiden, habe der 61-jährige Busfahrer abrupt bremsen müssen. Zwei der sechs verletzten Fahrgäste wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.