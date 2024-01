Fahrerin kann sich unverletzt befreien: Spektakulärer Unfall bei Lenningen: Auto bleibt auf Dach liegen

1 Die Fahrerin konnte sich auf dem Unfallauto befreien. Foto: dpa

Eine Autofahrerin ist am Sonntag auf der K1264 / Hochwanger Steige von der Straße abgekommen. Das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.











Einen spektakulären Unfall, bei dem das Auto auf dem Dach landete, hat eine Autofahrerin am Sonntag auf der Hochwanger Steige unverletzt überstanden. Die 27-Jährige war mit ihrem Ford Ka gegen 16.20 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Lenningen unterwegs gewesen. Kurz nach einer Rechtskurve kam sie laut der Polizei vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und Glätte mehrfach nach rechts in den Grünstreifen ab. Anschließend schleuderte der Wagen nach links und überschlug sich im abschüssigen Grünstreifen, ehe er gegen einen Baum prallte und auf dem Dach zum Liegen kam. Die Frau konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien.