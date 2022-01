1 Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0711/3990-420 um Hinweise. Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Donnerstagabend wurde eine 15 Jahre alte Fahrradfahrerin in Wendlingen (Kreis Esslingen) von einem Auto angefahren. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Wendlingen - Wegen des Verdachts der Unfallflucht ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen den Fahrer eines silbernen Pkws, der am Donnerstagabend an einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Kapellenstraße/Neuffenstraße beteiligt gewesen sein soll. Eine 15-Jährige war gegen 17.30 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg in der Kapellenstraße in Richtung Neuffenstraße unterwegs. An der Kreuzung fuhr sie mit dem Rad auf den Fußgängerüberweg und stieß mit dem Auto zusammen. Die 15-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht.

Zwischen dem Autofahrer und der Jugendlichen soll es nach dem Unfall noch zu einem Gespräch gekommen sein. Jedoch fuhr er anschließend davon. Auch die 15-Jährige ging zunächst nach Hause, von wo aus dann die Polizei alarmiert wurde.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug oder den unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 0711/3990 420 zu melden