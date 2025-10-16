Fahrerflucht in Sindelfingen: Laster fährt Fußgänger um

1 Der 48 Jahre alte Fußgänger wurde leicht verletzt. Foto: imago images/Fotostand

Beim Abbiegen in Sindelfingen streift ein Lastwagen einen Fußgänger und verletzt ihn. Statt ihm aufzuhelfen, drückt der Fahrer aufs Gas.











Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Mittwoch spätabends in Sindelfingen (Kreis Böblingen) einen Fußgänger verletzt. Laut Polizei war er um 19.30 Uhr von der Böblinger Straße in die Neckarstraße abgebogen und hatte einen 48 Jahre alten Fußgänger übersehen. Er touchierte mit seinem Anhänger den Mann, der daraufhin auf den Bürgersteig stürzte.

Der Unbekannte, dessen Anhänger eine blaue Plane sowie ein Kennzeichen mit ausländischer Zulassung gehabt haben soll, setzte seine Fahrt unterdessen fort, ohne sich um den Fußgänger zu kümmern. Passanten halfen dem 48-Jährigen auf, der Mann hatte leichte Verletzungen erlitten. Jetzt werden Zeugen gesucht. Die Telefonnummer der Ermittler lautet 0 711 / 68 69 0, die E-Mail-Adresse ist stuttgart-vaihingen.prev@polizei.bwl.de.