Fahrerflucht in Plochingen: Jugendlicher auf Zebrastreifen von anfahrendem Auto erfasst

Am Donnerstagnachmittag ist ein Jugendlicher an einem Zebrastreifen in Plochingen (Kreis Esslingen) angefahren worden. Die Fahrerin die dem Jungen vor Ort zunächst half, verließ die Unfallstelle ohne ihre Daten zu hinterlassen – die Polizei bittet um Hinweise.











Ein 14-jähriger Junge ist am Donnerstagnachmittag auf einem Zebrastreifen in Plochingen (Kreis Esslingen) von einem weißen Minivan angefahren und leicht verletzt worden. Die Fahrerin kümmerte sich kurz um den Jugendlichen, verließ dann jedoch den Unfallort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen berichtet ein Sprecher der Polizei.

Laut derzeitigem Kenntnisstand der Polizei, soll die unbekannte Fahrerin mit ihrem weißen Minivan um etwa 17 Uhr entlang der Urbanstraße gefahren sein. An der Kreuzung mit der Brühlstraße soll die Unbekannte gehalten haben, da sie den 14-Jährigen gesehen haben soll, wie er mit seinem Tretroller bergab an den Fußgängerüberweg rangefahren war. Als der Jugendliche den Zebrastreifen überquerte, wurde er von dem Minivan erfasst und zu Boden geschleudert. Die Fahrerin hielt an und kümmerte sich um den Jungen, soll aber im Anschluss die Unfallstelle verlassen haben, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Wie die Polizei mitteilt, musste der Rollerfahren am Abend noch ärztlich versorgt werden.

Weil zum Unfallhergang noch einige Fragen offen und uneindeutig sind, dauern die Ermittlungen weiter an, sagt ein Polizeisprecher unserer Zeitung auf Nachfrage.