Am Sonntagabend wird in Ostfildern (Kreis Esslingen) ein parkender Porsche Carrera, vermutlich im Vorbeifahren, von einem schwarzen Smart stark beschädigt. Der Smart-Fahrer ist von der Unfallstelle geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Osfildern - Der Fahrer eines schwarzer Smart soll am Sonntagabend einen Verkehrsunfall in der Birkacher Straße verursacht haben. Laut Angaben der Polizei befuhr der Unfallverursacher gegen 18:30 Uhr die Birkacher Straße in Richtung Hauptstraße und streifte im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Porsche Carrera. Anschließend fuhr der Smart-Fahrer ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern davon. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Schaden am Porsche allein auf rund 5.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf Verkehrsunfallflucht. Zeugen, die Hinweise zum Verkehrsunfall oder dem unfallbeschädigten Smart geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0711/ 7091-3 zu melden.