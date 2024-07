Fahrerflucht in Ostfildern: Mann verursacht unter Alkoholeinfluss mehrere Unfälle – 30.000 Euro Schaden

1 Ein Test ergab bei dem mutmaßlichen Unfallfahrer einen Wert über 1,5 Promille. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Ein Mann hat am Dienstagabend in Ostfildern mehrere Unfälle verursacht. Er fuhr weiter und wurde schließlich verletzt in seinem Auto gefunden. Zudem war er offenbar betrunken. Er musste stationär in einer Klinik behandelt werden.











Offenbar unter Alkoholeinfluss hat ein Autofahrer am Dienstagaben in Ostfildern mehrere Unfälle verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr er aber weiter und wurde schließlich auf dem Parkplatz den Krankenhauses in Ruit entdeckt.

Der Mann war zunächst mit seinem Audi in der Merhenthalerstraße seitlich am Mercedes eines entgegenkommenden 32-Jährigen entlanggestreift. Nach einem kurzen Gespräch fuhr er weiter, stieß in der Friedrichstraße mit zwei geparkten Autos und schließlich einer Mauer zusammen. Er setzte seine Fahrt in Richtung Heumadener Straße fort. Dort beschädigte er noch einen Stromkasten. Er fuhr nach Ruit weiter und wurde letzten Endes auf dem Parkplatz der Klinik dort gegen 21.15 Uhr von einer Passantin bemerkt, weil sein Wagen beschädigt war.

Unfallfahrer muss verletzt in Klinik

Sie alarmierte den Rettungsdienst, der den offensichtlich verletzten Mann ins Krankenhaus brachte, wo er stationär behandelt werden musste. Die ebenfalls hinzugerufenen Polizisten stellten Anzeichen auf Alkoholeinfluss fest und führten einen Atemalkoholtest durch, der einen vorläufigen Wert von über 1,5 Promille ergab. Den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 30.000 Euro, in der Mergenthaler Straße waren zudem Betriebsflüssigkeiten ausgelaufen, die von der Feuerwehr entfernt wurden.