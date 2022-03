1 Die Polizei findet am Unfallort mehrere Wrackteile des beschädigten Fahrzeugs vor (Symbolfoto). Foto: picture alliance / Patrick Seege/Patrick Seeger

Mitten in der Nach kommt ein BMW auf der B313 von der Fahrbahn ab und richtet ein großes Chaos an. Das Auto wird gefunden, vom Fahrer fehlt jede Spur. Die Polizei sucht Zeugen.















Am frühen Samsmorgen gegen 4:40 Uhr, teilte ein Verkehrsteilnehmer per Notruf mit, dass die Fahrbahn der B313 von Grafenberg kommend in Fahrtrichtung Nürtingen auf Höhe von Großbettlingen mit Trümmerteilen übersät ist. Die kurz danach eintreffende Streifenbesatzung fand bei der Überprüfung mehrere größere Fahrzeugteile einer Frontschürze vor. Das Unfallfahrzeug selbst war aber nicht mehr vor Ort.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein dunkelfarbener Pkw BMW die B313 aus Richtung Grafenberg kommend in Richtung Nürtingen und kam aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Von dieser wurde das Fahrzeug zurück auf die Gegenfahrbahn geschleudert. An der Unfallstelle selbst blieb das vordere amtliche Kennzeichen zurück. Wegen ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten konnte nachvollzogen werden, dass sich das Unfallfahrzeug in Richtung Großbettlingen entfernte und zunächst auf dem Parkplatz eines Aussiedlerhofes kurzzeitig abgestellt worden ist. Die Spur führte dann weiter über Raidwangen nach Neckartailfingen, wo der beschädigte BMW in einer Tiefgarage gefunden wurde.

Die Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer dauern derzeit noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem beschädigten BMW oder zum Fahrer machen können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07022/9224-0 mit dem Polizeirevier Nürtingen in Verbindung zu setzen.