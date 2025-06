Fahrerflucht in Frickenhausen: 19-Jähriger fährt Kinder an und flüchtet – wohl unter Alkoholeinfluss

1 Der mutmaßliche Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Bei einem Unfall in Frickenhausen (Kreis Esslingen) wurden am Montag zwei drei und 13 Jahre alte Kinder leicht verletzt. Der Fahrer flüchtete zunächst.











In Frickenhausen (Kreis Esslingen) hat am Montagabend ein Autofahrer zwei Kinder angefahren und verletzt. Nach Angaben der Polizei fuhr er dann davon, konnte später aber identifiziert werden. Der Tatverdächtige 19-Jährige stand offenbar unter Alkoholeinfluss.

Demnach waren eine 13-Jährige und ein Zweijähriger gegen 21.45 Uhr in Begleitung zweier Erwachsener zu Fuß in der Robert-Bosch-Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 7 wurde die 13-Jährige, die den Zweijährigen auf dem Arm trug, dann von der rechten Fahrzeugfront eines VW Golf erfasst, der von der Ortsmitte in Richtung Max-Planck-Straße unterwegs war. Die Kinder wurden jeweils an den Beinen verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Der VW war zunächst weitergefahren, ohne dass der Fahrer angehalten hätte. Die Polizei fand das entsprechend beschädigte Fahrzeug aber etwa 45 Minuten später an der Anschrift des Halters. Auch der 19 Jahre alte mutmaßliche Unfallfahrer wurde dort angetroffen. Er stand offenbar unter Alkoholeinfluss – ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über zwei Promille. Er musste daraufhin weinen Führerschein abgeben, gegen ihn wird nun ermittelt.