Fahrerflucht in Esslingen: 47-Jähriger verursacht betrunken Unfall und fährt davon

Ein 47-Jähriger hat am Mittwoch offenbar betrunken in Esslingen einen Auffahrunfall verursacht. Als die Geschädigte ihn ansprach, fuhr der Mann davon. Die Polizei fand ihn zuhause und beschlagnahmte seinen Führerschein.











Ein 47-Jähriger hat am Mittwochabend offenbar betrunken einen Unfall in Esslingen verursacht. Danach flüchtete er nach Polizeiangaben, konnte von den Polizeibeamten aber in seiner Wohnung gefunden und überprüft werden.

Laut Polizei hatte eine 58-jährige Frau an der Anschlussstelle Esslingen-Weil der B 10 kurz nach 20.30 Uhr an der Linksabbiegespur zur Mettinger Brücke an einer roten Ampel angehalten. Ein BMW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Mercedes der Frau auf. Als die 58-Jährige daraufhin ausstieg und den Fahrer auf den Unfall ansprach, setzte dieser zurück und fuhr einfach davon. Wenig später traf die Polizei den Flüchtenden aber an seiner Wohnadresse an. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 47-Jährige betrunken war. Ein Atemtest ergab demnach einen Wert von über zwei Promille. Der Mann musste daraufhin seinen Führerschein abgeben. Den Schaden schätzt die Polizei auf 3500 Euro.