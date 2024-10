Fahrerflucht in Echterdingen: 80-jährige Passantin angefahren und geflüchtet

1 Zu einer Fahrerflucht in Echterdingen ermittelt die Polizei (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Ein bislang unbekannter Fahrer hat mit seinem Auto am Samstag eine 80-jährige Frau in der Echterdinger Hauptstraße angefahren und beging dann Fahrerflucht. Auch von anderen Passanten ließ er sich nicht stoppen.











Eine 80-jährige Frau ist bei einem Verkehrsunfall in der Echterdinger Hauptstraße am Samstag gegen 12.20 Uhr leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein bislang unbekannter Fahrer eines Subaru von der Kanalstraße auf die aufgrund des Krautfestes gesperrte Hauptstraße gefahren. Dort erfasste er die in Richtung Stetten gehende Frau mit dem rechten Außenspiegel seines Wagens. Der Unbekannte setzte die Fahrt zunächst in Richtung Stetten fort, wendete dann und fuhr wieder an der Unfallstelle vorbei, über die Kanalstraße weg, ohne sich um die 80-Jährige zu kümmern. Auch Versuche von Zeugen, den Fahrer zum Anhalten zu bewegen, scheiterten. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Ermittlungen zum Fahrer des Subaru, dessen Kennzeichen sich Zeugen merken konnten, hat das Polizeirevier Filderstadt übernommen.