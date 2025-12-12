Fahrerflucht Denkendorf: Zwei Fahrgäste in Linienbus verletzt – Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Ein Linienbus muss in Denkendorf (Kreis Esslingen) abrupt bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Mehrere Fahrgäste stürzen, zwei werden verletzt. Die Polizei sucht Hinweise.











Link kopiert

Um eine Kollision zu vermeiden, hat am Donnerstagmittag ein Linienbusfahrer in Denkendorf eine Gefahrenbremsung vollzogen. Dabei stürzten mehrere Fahrgäste im Bus.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der Fahrer gegen 13.10 Uhr vom Heerweg nach links in die Neuhäuser Straße abbiegen, als ihm ein Autofahrer – mutmaßlich aufgrund einer Rotlichtmissachtung – auf der Kreuzung entgegenkam.

Unsere Empfehlung für Sie Kreis Esslingen Polizei gelingt Schlag gegen Serieneinbrecher Zwei Männer sollen seit Ende November für zahlreiche Einbrüche im Raum Esslingen verantwortlich sein. Nach einem Notruf gelingt Ermittlern schließlich die Festnahme.

Um einen Unfall zu verhindern, bremste der Busfahrer stark ab, woraufhin mehrere Fahrgäste stürzten. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Dennoch mussten zwei Fahrgäste im Alter von 33 und 44 Jahren zur weiteren medizinischen Versorgung mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der beteiligte Autofahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Verkehrspolizei Esslingen bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich unter 0711/3990-420 zu melden.