10 Walter Kohr fuhr über Jahrzehnte hinweg das deutsche Team. Der Busfahrer ist mit vielen Nationalspielern noch heute befreundet. „Bei der WM 1990 in Italien jubelten uns die Fans von den Balkonen aus zu.“ Foto: privat

Im Mercedesmuseum steht der Bus der deutschen Weltmeistermannschaft von 1974. Was sein früherer Fahrer über Beckenbauer, Maier und frühere VfB-Spieler erzählt.















Link kopiert

Die Tür des Busses öffnet sich – und die Zeitreise beginnt: Die Sitze leuchten rot-orange, über die Kopfstützen wölbt sich ein Schonbezug. Für Entspannung ist ebenfalls gesorgt: An jedem Sitz befindet sich ein Aschenbecher, an Bord ist auch eine Zapfanlage, damit jederzeit frisches Bier fließt. In diesem Komfortmodell von Mercedes rollten vor knapp 50 Jahren Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Sepp Maier bei der Weltmeisterschaft 1974 dem zweiten Titel einer deutschen Mannschaft entgegen.