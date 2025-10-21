1 Die B-10-Ausfahrt Esslingen-Weil ist von Freitag bis Montag gesperrt. Foto: Imago/Rolf Poss

Am kommenden Wochenende wird die Fahrbahn der Bundesstraße 10 in Richtung Göppingen saniert. Nur eine Spur bleibt frei, die Ausfahrt Weil ist gesperrt.











Auf der Bundesstraße 10 zwischen Stuttgart und Esslingen finden am kommenden Wochenende Sanierungsarbeiten statt. Nach Mitteilung des Esslinger Landratsamtes kommt es von Freitag, 24. Oktober, 6 Uhr, bis Montagfrüh, 27. Oktober, zu Einschränkungen des Verkehrs in Fahrtrichtung Göppingen/Ulm.

Den Angaben zufolge wird in diesem Zeitraum die rechte Fahrspur der B 10 in Fahrtrichtung Göppingen/Ulm gesperrt. Der Verkehr wird an der Baustelle auf der linken Fahrspur vorbeigeleitet. Die Anschlussstelle Esslingen-Weil steht wegen der Arbeiten nicht zur Verfügung, eine Ausfahrt ist nicht möglich. Der Sportpark Weil und das Neckarcenter können nur über Umwege angefahren werden. Laut dem Landratsamt wird eine örtliche Umleitung über Esslingen-Zentrum eingerichtet.

Schild an B10 informiert über Bauarbeiten

Mit dem Baustellenbereich auf Esslinger Gemarkung ist nicht getan. Die Straßenverkehrszentrale (SVZ) Baden-Württemberg vermeldet auf ihrem Internetportal, dass die B 10 in Fahrtrichtung Göppingen im selben Zeitraum bereits ab der Anschlussstelle Obertürkheim/Hafen nur einspurig befahrbar ist. An der Bundesstraße informiert auch ein entsprechendes Schild über Bauarbeiten von Oktober bis November.

Autofahrer müssen sich nicht nur am Samstag – zu Beginn der Herbstferien – auf Verkehrsbehinderungen einstellen, sondern auch am Sonntagabend – nach dem Heimspiel des VfB Stuttgart gegen Mainz, wenn viele Fans aus dem Kreis Esslingen wieder nach Hause fahren. Die Fahrbahn in Richtung Göppingen/Ulm soll erst am Montagmorgen gegen 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.